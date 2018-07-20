20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском пьяный водитель грузовика врезался в мусоровоз и скрылся с места ДТП, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла сегодня утром в п.Ратомка. "Водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем "Ивеко". Он ехал по ул.Минской и неправильно выбрал скорость движения, не принял мер для торможения и столкнулся с мусоровозом МАЗ. После этого скрылся с места ДТП. В то же время пассажир грузовика получил в аварии травмы и был доставлен в медучреждение", - отметила Екатерина Сильченко.

Сотрудники отдела ГАИ УВД Минского райисполкома обнаружили поврежденный грузовик, а через некоторое время и самого водителя. "Было установлено, что он пил спиртное со своим пассажиром, который передал ему управление транспортным средством. Выяснилось, что мужчина, который был за рулем грузового авто, не имеет соответствующей категории в водительских правах и управлял им без действующего договора обязательного страхования. Медицинское освидетельствование показало в его крови 1,82 промилле алкоголя", - рассказала Екатерина Сильченко.

В отношении водителя автомобиля "Ивеко" и того, кто передал ему управление, составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка.-0-