Два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Минске

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой на пр.Независимости в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня утром на пр.Независимости в районе пересечения с ул.Филимонова. "Со слов водителя Peugeot Partner, он остановился из-за технической поломки. Автобус ехал в первой полосе, где и врезался в стоявшую легковушку. Водитель и пассажир Peugeot получили травмы и были доставлены в больницу", - рассказали в ГАИ.-0-