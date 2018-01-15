Два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Минске

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой на пр.Независимости в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня утром на пр.Независимости в районе пересечения с ул.Филимонова. "Со слов водителя Peugeot Partner, он остановился из-за технической поломки. Автобус ехал в первой полосе, где и врезался в стоявшую легковушку. Водитель и пассажир Peugeot получили травмы и были доставлены в больницу", - рассказали в ГАИ.-0-
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