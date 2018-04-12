Два работника минской СТО совершили ДТП на автомобиле клиентки

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два работника СТО угнали автомобиль клиентки и совершили на нем ДТП, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Владелица автомобиля "Фольксваген Гольф" оставила его на автомойке по улице Ольшевского для комплексной уборки салона. Утром ей позвонили сотрудники Госавтоинспекции и сообщили, что машина попала в ДТП.

Два работника станции технического обслуживания после работы решили выпить. Когда алкоголь закончился, они в машине клиентки в нетрезвом состоянии поехали в магазин, расположенный по улице Кальварийской. На обратном пути управлять машиной решил второй рабочий, который также был в состоянии опьянения. На улице Бирюзова он совершил ДТП, столкнувшись с припаркованным у дороги автомобилем. После инцидента виновники скрылись с места происшествия.

К осмотру автомобиля привлекались специалисты Фрунзенского (города Минска) районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Они изъяли следы и объекты для экспертных исследований. Также проведена фотофиксация повреждений на автомобиле.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту угона транспортного средства и управления им в состоянии опьянения.

Ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Один из них имеет судимость за угон автомобиля.-0-