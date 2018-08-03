3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два трактора столкнулись в Дятловском районе: один из механизаторов в реанимации. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Серьезное ДТП произошло 2 августа. От Дятлово в направлении деревни Хвиневичи по дороге двигались несколько единиц сельхозтехники.
"В какой-то момент механизатор последнего трактора пошел на обгон. В это же время двигавшийся первым трактор с пресс-подборщиком начал поворачивать налево", - отметили в ГАИ региона. Механизатор попытался уйти от столкновения вправо, однако, аварии избежать не удалось.
Трактор с пресс-подборщиком опрокинулся. Его водитель доставлен в реанимационное отделение ЦРБ.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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