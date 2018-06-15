15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Две жительницы Гродно повторно вложились в "МММ" и лишились $48 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Жительницы Гродно 1953 и 1964 годов рождения более 10 лет назад вложили сбережения в московский филиал проекта "МММ". Вместо дивидендов женщины получили не самые лучшие эмоции. История неожиданно получила продолжение в начале 2018 года.
"Неизвестные под личиной страховых агентов и банковских работников стали настойчиво звонить представительницам слабого пола. Они сообщали, что на счетах женщин накопились крупные суммы. Деньги можно было забрать в любой момент, лишь оплатив издержки по их хранению", - рассказали в пресс-службе УВД.
Потерпевшие поддались на уговоры и перечислили в Россию внушительные суммы. Одна из женщин в общей сложности лишилась $40 тыс., вторая - $8 тыс.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Милиция призывает бдительнее относится к сомнительным предложениям.-0-
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