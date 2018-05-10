10 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске мошенник "взял в долг" у знакомых $270 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебчанин с 2010 года на протяжении нескольких лет, пользуясь расположением знакомых, брал у них деньги под предлогом развития бизнеса. В общей сложности у трех человек он "взял в долг" $270 тыс., а затем отказался от взятых обязательств по их возврату.

Кроме того, в 2017 году 49-летний мужчина изготовил и сбыл ветеринарные сертификаты и удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, предоставляющие право на перемещение между государствами - членами Евразийского экономического союза товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

За подделку документов и мошенничество в особо крупном размере в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 и ч.2 ст.380 УК. "Обвиняемый заключен под стражу. Свою вину по обвинению в мошенничестве он не признал, ущерб потерпевшим не возместил", - отметила Светлана Сахарова.

В ходе расследования следователями зафиксированы показания потерпевших и свидетелей, проведены очные ставки с обвиняемым, исследованы изъятые при обыске по месту его жительства подложные документы и печати. Установлены и допрошены лица, которым мужчина сбыл подложные ветеринарные сертификаты и удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-