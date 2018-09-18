18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое гомельчан прятали марихуану в моторном отсеке автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В областном центре сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома вместе с коллегами из Советского РОВД задержали двух жителей Гомеля. По предварительной информации, 45-летний индивидуальный предприниматель и его 41-летний друг перевозили в ВАЗ-21063 наркосодержащие растения.

"Возле дома по улице Мильчанской, где проживал один из задержанных, автомобиль был блокирован и произведено задержание. Однако сразу найти наркосодержащее зелье не удалось", - рассказали в УВД. Немногим позже в моторном отсеке обнаружили пакет, в котором было около 1,4 кг невысушенной марихуаны.

По данным УВД, один из задержанных в 2015 году уже был осужден за хранение наркотиков.

Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Напарникам грозит до 5 лет лишения свободы.-0-