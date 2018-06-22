22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое граждан Марокко задержаны при попытке незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
В районе населенного пункта Коробчицы Гродненского района в 5 км от границы были задержаны двое граждан Марокко. Молодые люди 24 и 19 лет намеревались незаконно попасть в Польшу. По данному факту проинформированы польские пограничники.
В отношении мужчин начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение погранрежима) КоАП. Им грозит крупный штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.-0-
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