22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое граждан Марокко задержаны при попытке незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

В районе населенного пункта Коробчицы Гродненского района в 5 км от границы были задержаны двое граждан Марокко. Молодые люди 24 и 19 лет намеревались незаконно попасть в Польшу. По данному факту проинформированы польские пограничники.

В отношении мужчин начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение погранрежима) КоАП. Им грозит крупный штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.-0-