Двое минчан устроили в частном секторе стрельбу из пневматики

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Заводского РУВД столицы задержали двух мужчин, которые подозреваются в хулиганских действиях с использованием пневматического ружья, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел днем 16 июля. В милицию сообщили о том, что стреляют из пневматики во дворе частного дома по ул.Болотникова. "Двое минчан в гостях у знакомого взяли пневматическое оружие, принадлежащее его отцу, начали стрелять и повредили имущество соседей. При осмотре жилья сотрудники милиции обнаружили и изъяли пневматическое ружье с прицелом, арбалет для подводной охоты с гарпуном, две упаковки пуль для пневматики. Мотивы произошедшего устанавливаются", - рассказали в ГУВД. Один из стрелявших был ранее судим за кражи.

Заводским (г.Минска) РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (хулиганство). Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.-0-

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