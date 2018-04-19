В Ляховичском районе мужчина угрожал двум работникам льнозавода пневмопистолетом

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе нетрезвый мужчина угрожал пневмопистолетом двум работникам льнозавода, сообщили БЕЛТА в Барановичском отделе Департамента охраны МВД.
Инцидент произошел вечером 9 апреля. На пульт централизованного наблюдения Барановичского отдела Департамента охраны поступил сигнал тревоги со сторожевого поста ОАО "Ляховичский льнозавод" в деревне Задворье.
Сторож сообщил правоохранителям, что на проходную пришел нетрезвый мужчина, который угрожал ему и другому работнику предприятия предметом, похожим на пистолет, а затем направился в бытовое помещение цеха переработки льна.
Правонарушителя задержали. Им оказался местный житель 1978 года рождения. У него изъят пистолет, который, по предварительной информации, является пневматическим. Действующее оружие или нет, установит экспертиза.
Следственным комитетом в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.-0-
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