Двое мужчин погибли в столкновении микроавтобуса и внедорожника под Светлогорском

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли в столкновении микроавтобуса с внедорожником под Светлогорском. Такая информация размещена на сайте газеты "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 7 марта на трассе P31 в Светлогорском районе, столкнулись микроавтобус Merсedes и внедорожник Land Rover. В результате ДТП погибли двое мужчин. По предварительной информации ГАИ Светлогорского РОВД, погибшие - пассажиры Land Rover. С различными травмами были госпитализированы еще 6 пострадавших.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП заведено уголовное дело.-0-