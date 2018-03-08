Двое мужчин погибли в столкновении микроавтобуса и внедорожника под Светлогорском

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли в столкновении микроавтобуса с внедорожником под Светлогорском. Такая информация размещена на сайте газеты
Авария произошла вечером 7 марта на трассе P31 в Светлогорском районе, столкнулись микроавтобус Merсedes и внедорожник Land Rover. В результате ДТП погибли двое мужчин. По предварительной информации ГАИ Светлогорского РОВД, погибшие - пассажиры Land Rover. С различными травмами были госпитализированы еще 6 пострадавших.
Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП заведено уголовное дело.-0-
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