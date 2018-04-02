2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин провалились под лед на озере в Пуховичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение поступило в МЧС 1 апреля в 15.55. Двое мужчин провалились под лед на озере у д. Сергеевичи. "Прибывшие на место спасатели при помощи веревки и специальных инструментов достали из воды мужчину, который был на расстоянии 90 м от берега. Он находился в удовлетворительном состоянии и в госпитализации не нуждался. Также из воды на расстоянии 250 м от берега был извлечен еще один мужчина. Он с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" бригадой скорой помощи был доставлен в реанимацию", - проинформировали в МЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели напоминают, что с повышением температуры воздуха лед на озерах теряет свою прочность, выходить на него опасно для жизни. "Если нулевая температура держится больше трех дней, то прочность льда уменьшается на 25%, а если на нем появляется вода, то его грузоподъемность уменьшается в 2-3 раза", - отметили в МЧС.-0-