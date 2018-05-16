Двое пострадавших в ДТП под Каменцем подростков остаются в реанимации

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое из шести подростков, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, остаются в реанимации, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко.

"Ранее в нейрохирургическое отделение были переведены двое подростков. Сегодня еще одного мальчика мы перевели в хирургическое отделение, второго - в ЛОР-отделение. У них состояние средней степени тяжести. В реанимации остаются двое 14-летних пострадавших. Их состояние характеризуется как стабильно тяжелое", - отметил Вячеслав Гавриленко.

Как сообщалось, авария произошла рано утром 13 мая на трассе Р98. Гражданин Украины не справился с управлением микроавтобусом Renault Master и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении погрузчиком "Амкодор". В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть пассажиров автомобиля - дети в возрасте 13-15 лет. Они были госпитализированы. Еще один ребенок - 12-летний гражданин Украины - скончался от полученных травм на месте. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель микроавтобуса задержан.-0-