Двое предпринимателей из Лидского района не вернули иностранцам деньги за проданное оборудование

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое предпринимателей из Лидского района подозреваются в мошенничестве, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Двое индивидуальных предпринимателей, 1963 и 1968 годов рождения, в апреле реализовали одному из молочных предприятий сепаратор. Они действовали в интересах руководителя иностранного предприятия, однако вырученные от сделки Br25 тыс. не отправили владельцу проданного оборудования, а потратили в личных целях.

"Для сокрытия факта мошенничества подозреваемые длительное время выдвигали потерпевшему различные версии отсутствия денежных средств, оправдываясь за их растрату", - рассказал Сергей Шершеневич. Преступление выявили оперативные сотрудники 6-го управления (по Гродненской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Они же задержали индивидуальных предпринимателей.

Щучинский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении предпринимателей уголовное дело по факту завладения имуществом путем злоупотребления доверием, совершенным группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК). Следователи в отношении обоих подозреваемых применили меру пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения возмещения причиненного потерпевшему материального ущерба наложен арест на их имущество, в частности на два автомобиля и приобретенные на похищенные деньги три квадроцикла. Расследование уголовного дела продолжается.-0-