Двое учащихся минских колледжей подозреваются в угоне и краже автомобилей

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое учащихся столичных колледжей подозреваются в угоне и краже автомобилей, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Двоих 16-летних парней задержали сотрудники отдела уголовного розыска и отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

В первом случае учащийся столичного колледжа возвращался вечером домой в состоянии алкогольного опьянения. Во дворе дома по ул. Лещинского он угнал автомобиль Ford Sierra без сигнализации. Далеко уехать злоумышленнику не удалось: двигаясь по ул. Притыцкого, он попал в ДТП - въехал в припаркованный у обочины автомобиль. После произошедшего парень пытался скрыться, но был задержан сотрудниками ОГАИ РУВД.

В отношении парня Фрунзенский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства или маломерного судна), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Учащийся другого столичного колледжа подозревается в краже автомобиля ВАЗ-21011 без сигнализации со двора дома по ул. Сердича. Как пояснил задержанный в ходе разбирательств, он просто хотел иметь свой автомобиль. Оперативники обнаружили машину во дворе дома задержанного в технически исправном состоянии и передали владельцу. На момент обнаружения машины молодой человек успел поменять в ней разбитое стекло на новое.

В данном случае в отношении задержанного Фрунзенский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража), за это преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее парни к уголовной ответственности не привлекались.-0-