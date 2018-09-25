25 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Двое витебчан ради квартиры убили молодую женщину и закопали ее тело в лесу, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Оперативная информация о совершенном убийстве поступила участковому инспектору Октябрьского РОВД Витебска 24 сентября. Это сообщение незамедлительно начали проверять. На обследование предполагаемого района захоронения в лесу направили сотрудников Октябрьского и Лиозненского отделов внутренних дел. В яме под упавшим деревом был обнаружен закопанный труп женщины с повреждениями в области головы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководство УВД, Управления Следственного комитета по Витебской области, межрайонного отдела Управления Госкомитета судебных экспертиз. К вечеру сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых в убийстве жителей Витебска - 21-летнего мужчину и 24-летнюю женщину.

По предварительной информации, 18 сентября после совместного распития спиртного в квартире 28-летней погибшей в Витебске двое ее знакомых решили завладеть жильем (у жертвы не было родственников). Они вывезли молодую женщину в лес в Лиозненский район, ударили несколько раз по голове и закопали тело. После расправы подозреваемые подали объявления о сдаче квартиры убитой.

"Проводится судебно-медицинская экспертиза. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить весь круг лиц, причастных к преступлению", - отметил Виталий Сапроненко.

По факту убийства Лиозненский РОСК возбудил уголовное дело.-0-