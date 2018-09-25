Житель Любанского района до смерти избил незнакомца

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователями устанавливаются обстоятельства убийства пенсионера в Любанском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело о совершенном из корыстных побуждений убийстве (п.12 ч.2 ст.139 УК) возбуждено Любанским районным отделом Следственного комитета. Тело 68-летнего пенсионера было обнаружено утром 22 сентября в поле у деревни Кузьмичи. "Он на дорожном велосипеде с электроприводом уехал на рыбалку. Домой не вернулся, а супруга не смогла до него дозвониться. Позже сосед пенсионера на автомобиле нашел мужчину без признаков жизни у дороги, - рассказала Татьяна Белоног. - По результатам первоначальных следственных действий и проверочных мероприятий были получены данные о криминальном характере произошедшего. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан 33-летний ранее неоднократно судимый за кражи мужчина - житель соседней деревни".

Задержанный во время допроса дал признательные показания. По данным следствия, сельчанин нанес ранее незнакомому ему пенсионеру множественные удары руками и ногами во время возникшего словесного конфликта. "В сарае по месту жительства фигуранта обнаружен велосипед с электроприводом. По изъятым следам и предметам специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области проводятся исследования, назначенные следователями", - проинформировала Татьяна Белоног.

Окончательная квалификация действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования.-0-

Фото УСК по Минской области