Двое жителей Крупок обвиняются в похищении женщины для занятия проституцией

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Крупок обвиняются в похищении женщины и ее вовлечении в занятие проституцией, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о похищении жительницы Борисова для вовлечения ее в занятие проституцией. Дело было возбуждено на основании проведенной сотрудниками УВД Миноблисполкома проверки сообщения потерпевшей женщины. "В числе обвиняемых - двое 27-летних мужчин, проживающих и работающих в городе Крупки. По данным следствия, они у трассы М1 в Крупском районе увидели 42-летнюю женщину, насильно посадили ее в свое авто. Удерживали и отвезли похищенную в лес, где уговаривали заниматься проституцией под их руководством. Они обещали обеспечить ее клиентами, квартирой для оказания интимных услуг за деньги, а также организовать выезд в этих целях в Россию", - рассказала Татьяна Белоног.

Следствием допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, очные ставки, проделана работа по сбору и закреплению доказательственной базы. "По результатам расследования действия обвиняемых квалифицированы как похищение человека, совершенное в целях эксплуатации, группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.182 УК) и вовлечение в занятие проституцией (ч.1 ст.171-1 УК), - проинформировала Татьяна Белоног. - Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд".-0-