11 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Двух закладчиков психотропов из Могилева задержали с поличным, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома Владислав Ковалев.
Задержаны двое могилевчан, которые занимались сбытом психотропных веществ и курительных смесей через интернет. Они оставляли закладки в тайниках, а деньги получали на электронные кошельки. Во время проведенных обысков у них изъято более 40 г психотропных веществ, приспособления для фасовки, взвешивания и употребления наркотиков.
"Они арестованы. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных фактов их преступной деятельности", - сказал Владислав Ковалев.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.-0-
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Фото УНиПТЛ УВД
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