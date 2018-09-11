11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухлетний ребенок погиб в аварии в Калинковичском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 сентября в д. Великие Автюки Калинковичского района. Так, в 16.00 местный житель, управляя автомашиной "Фольксваген", выехал за пределы проезжей части и ударился в опору линии электропередачи. В результате ехавший с ним сын 2016 года рождения умер по пути в больницу.-0-
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