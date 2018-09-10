На стоянке "Экспобела" водитель легковушки наехал на лежащего пешехода и скрылся

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе водитель "мерседеса" на стоянке торгового центра наехал на лежащего пешехода и скрылся, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ МВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

По его словам, инцидент произошел накануне около 13.15 на территории стоянки ТРЦ "Экспобел" возле гипермаркета Bigzz. Водитель "мерседеса" наехал на лежащего на проезжей части 47-летнего пешехода. "В результате пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель скрылся с места происшествия, его личность установлена в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий", - рассказал Сергей Чеботарев.

По предварительной информации, водитель и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам водителя, выпил он уже после ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются.-0-