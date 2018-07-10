10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухмесячный ребенок погиб в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Инцидент произошел 7 июля - около 22.00 родители обнаружили своего ребенка без признаков жизни. "При проверке следователи установили, что мать и отец ребенка в этот день выпивали спиртное. Примерно в 18.00 они легли на диван спать и положили ребенка между собой, - рассказал Дмитрий Иванюк. - При освидетельствовании у отца концентрация алкоголя в крови составила 0,9 промилле, а у матери - 1,3. Ребенок был единственным в семье".
Как отметил официальный представитель УСК, семья на учете, как находящаяся в социально опасном положении, не состоит.
Брестским межрайонным отделом СК проводится проверка, для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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