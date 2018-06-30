30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе в ДТП погиб 8-месячный ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Сегодня около 08.05 на территории Кобринского района на автодороге М1 Брест - Минск - граница РФ произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль "Ниссан Кашкай", за рулем которого был 27-летний водитель (гражданин России, житель Германии), на 61-м км столкнулся с грузовым автомобилем "ДАФ", которым управлял 46-летний житель Барановичей. От удара "Ниссан" отбросило на барьерное ограждение.

8-месячный мальчик-пассажир, сын водителя "Ниссана", с тяжелыми травмами головы был доставлен в больницу, где скончался. Россиянин 1954 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении, с различными травмами госпитализирован в Кобринскую ЦРБ.

По предварительным данным, ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства, все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.-0-

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома