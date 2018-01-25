Экс-бухгалтер агротехколледжа в Кричеве завышала свой оклад и премиальные

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-бухгалтер Кричевского государственного профессионального агротехнического колледжа завышала свой оклад и премиальные, сообщили БЕЛТА в КГК.

Уголовное дело рассмотрено судом Кричевского района. Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

"Преступление выявлено работниками Комитета госконтроля Могилевской области и Кричевского межрайонного отдела финансовых расследований. Установлено, что 25-летняя жительница Кричева, работая заместителем главного бухгалтера, а с ноября 2016 года исполняя обязанности главного бухгалтера учреждения образования, с декабря 2015 по январь 2017 года завладела денежными средствами колледжа в сумме Br3,6 тыс. Незаконно полученные денежные средства она перечисляла на свой карт-счет",- рассказали в КГК.

Суд Кричевского района при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства (полное возмещение причиненного вреда, привлечение к уголовной ответственности впервые) и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5) с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.-0-