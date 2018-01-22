Председатель ЖПК в Ивацевичах присваивала деньги кооперативов

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах руководитель ЖПК с 2014 по 2016 год присваивала деньги жилищных кооперативов, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Женщина работала в должностях председателя правления ЖПК "Северный" и "Весна", МЖПК №7. В ходе следствия установлено, что должностное лицо с 2014 по 2016 год совершала хищения имущества кооперативов путем злоупотребления служебными полномочиями. В частности, она давала указание бухгалтеру о подготовке документов для оформления производства работ в пользу кооперативов с последующим расчетом оплаты. Однако исполнителю выплачивалась не вся сумма, причитающаяся по договору, а лишь часть. Остаток руководитель ЖПК использовала для собственных нужд.

В общей сложности потребительским кооперативам был причинен ущерб на сумму более Br1,4 тыс. До вынесения приговора обвиняемая возместила Br1,2 тыс.

Суд признал гражданку виновной в совершении преступлений по ч.1 и ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 200 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.-0-