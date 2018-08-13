Экс-директора сельхозпредприятия в Россонском районе приговорили к 4 годам лишения свободы за взятку

13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Бывшего директора сельхозпредприятия в Россонском районе приговорили к 4 годам лишения свободы за взятку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.
Обвиняемый в мае 2018 года потребовал от женщины взятку за помощь в трудоустройстве в возглавляемую им организацию. Отблагодарить она должна была спиртными напитками и продуктами питания. После разговора женщина обратилась в местное ОВД с заявлением. Спустя несколько дней 56-летний директор принял от нее "подарок" на Br45, после чего был задержан с поличным в рабочем кабинете.
"Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка и уплату в полном объеме суммы дохода от преступной деятельности", - рассказали в областном суде.
Суд Россонского района признал обвиняемого виновным в получении взятки путем вымогательства. На основании ч.2 ст.430 УК ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, а также с лишением права занимать определенные должности на четыре года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-
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