Экс-главврача Пинской центральной больницы судят в Минске

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска начал разбирательство в отношении экс-главврача Пинской центральной больницы и бывшего заведующего отделением лабораторной диагностики этого учреждения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба фигуранта обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.430 УК.

В частности, главврача сотрудники КГБ задержали с поличным 18 апреля 2017 года при получении взятки в размере 2,8 тыс. евро. Известно, что он систематически получал откаты за организацию победы нужного поставщика для диагностических лабораторий в ходе тендерных торгов.

В последующем за получение взяток были задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также Минска. Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от $400 до $5 тыс.-0-