Экс-начальник Молодечненского горрайотдела по ЧС приговорен к трем годам с отсрочкой

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Воложинского района вынес приговор в отношении бывшего начальника Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, который обвинялся в коррупционном преступлении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облсуда.

Мужчина признан виновным в превышении служебных полномочий. Ему назначено 3 года лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Что касается второго фигуранта - директора Молодечненских электросетей, его признали виновным в подстрекательстве к превышению служебных полномочий, а также в незаконном хранении боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию). В итоге суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Он также лишен права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Каждому обвиняемому исполнение основного наказания отсрочено на два года. Они не могут менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, выезжать по личным делам на срок более 1 месяца за пределы района (города) места жительства, а в свободное от работы время должны выполнить общественно полезные работы в объеме 60 часов и т.д.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. Начальник Молодечненского горрайотдела по ЧС в августе 2017 года на месте возгорания бани, принадлежащей РУП "Минскэнерго", расположенной на территории учебного центра в Молодечненском районе, поддался на уговоры директора Молодечненских электрических сетей. Так, чтобы сокрыть факт пожара, он дал заведомо незаконное указание внести недостоверные сведения о факте пожара и его последствиях.-0-