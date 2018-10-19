Фуру с 30 т металлолома без документов задержали в Крупском районе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция на трассе в Крупском районе задержала фуру с 30 т лома черного металла без документов, сообщила БЕЛТА официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.
Сотрудники Борисовского РУВД совместно с ГАИ Крупского РОВД 18 октября на автодороге Крупки - Березино остановили автомобиль DAF с полуприцепом. "За рулем находился житель Могилевской области. Он перевозил лом черного металла весом 30 т на сумму более Br3,5 тыс. Металл мужчина намеревался вывезти в Россию", - рассказала Яна Коржавина.
При проверке установлено, что груз перевозился без каких-либо документов. Лом металла изъят, проводится проверка.-0-
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