ГАИ в Гродно использовала квадрокоптер для фиксации нарушений на пешеходных переходах

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно инспекторы ГАИ использовали квадрокоптер для фиксации нарушений на пешеходных переходах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По статистике, в 2017 году каждый второй наезд на пешехода произошел на пешеходном переходе. Именно поэтому сотрудники ГАИ провели эксперимент с использованием современных технологий для контроля за тем, как водители пропускают пешеходов на зебре.

"В первом случае в воздух был поднят квадрокоптер с видеокамерой. Транслируемое изображение с камеры в режиме онлайн просматривал сотрудник ГАИ, который по средствам радиосвязи передавал информацию о нарушителе расположенному далее по ходу движения служебному наряду", - рассказали в ГАИ. Водители-нарушители пытались оправдаться и сказать, что нарушения не было, однако запись, предоставленная с камеры квадрокоптера, доказывала обратное.

Также в работе сотрудники ГАИ использовали камеру, которая устанавливалась неподалеку от перехода и записывала все происходящее на зебре. В случае фиксации нарушения в работу вступали инспекторы ДПС.

"Эффект неожиданности от увиденной записи присутствовал у каждого нарушителя. Такой метод контроля доказал свою эффективность, поэтому будет использоваться и впредь. Рейдовые группы будут располагаться у самых аварийно опасных и оживленных пешеходных переходах", - сказали в ГАИ. Там напомнили, что за "не пропуск пешехода" водителю грозит административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин (БВ сейчас - Br24,5). За повторное нарушение в течение года водитель получит штраф от 2 до 8 базовых величин.-0-