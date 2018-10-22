ГКСЭ проводит экспертизу по факту смерти роженицы в Минске

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз проводят судебно-медицинскую экспертизу по факту смерти роженицы в Минске. Свое экспертное мнение уже высказали комиссии Министерства здравоохранения и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор Гурко.

Случай имел место еще в августе. Произошедшее в роддоме 6-й больницы, где каждый год помогают родить около 6 тыс. женщинам, ее главврач считает страшной трагедией. "Мы еще раз приносим искренние соболезнования родственникам. По факту смерти специалисты Государственного комитета судебных экспертиз в настоящее время проводят судебно-медицинскую экспертизу. Отмечу, что свое экспертное мнение высказали и комиссии Министерства здравоохранения и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома", - отметил он.

"Увы, но ситуация развивалась очень быстро - в течение двух дней самые квалифицированные специалисты боролись за жизнь женщины. Для оказания помощи прибыли лучшие ведущие специалисты города и республики - сотрудники различных профильных кафедр БГМУ и БелМАПО, РНПЦ "Мать и дитя", - обратил внимание Виктор Гурко.

Главврач констатировал, что клинический диагноз женщины был очень серьезным - эмболия амниотической жидкостью. Основная причина - попадание околоплодных вод в кровоток матери. Во всех странах мира при такой патологии летальность пациентов превышает 90%, пояснил он.

Как проинформировала в свою очередь официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, проверку по факту смерти роженицы проводит Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета. Следователи опросили медицинских работников, родственников умершей, изъяли и изучили необходимую документацию. Назначены экспертизы. В настоящее время проверка приостановлена до получения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая проводится ГКСЭ.-0-