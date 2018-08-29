Главбух мстиславского предприятия обвиняется в неуплате Вr38,4 тыс. налогов

29 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Факты уклонения от уплаты налогов в крупном размере выявлены работниками Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области при проверке открытого акционерного общества Мстиславля, сообщил БЕЛТА начальник управления Департамента финансовых расследований Александр Шаройкин.

Проверяющие выявили, что главный бухгалтер умышленно не отразила по бухучету общества сумму выручки за выполненные работы, внесла недостоверные сведения в налоговые декларации за 2016 год. Это привело к занижению налоговой базы для исчисления НДС и неуплате налогов в Вr38,4 тыс.

По данному факту Мстиславским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси. Ведется предварительное расследование, причиненный ущерб возмещен полностью.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или лишения права заниматься определенной деятельностью, или ареста до 6 месяцев, или ограничения свободы или лишения свободы сроком до 3 лет.-0-