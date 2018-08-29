Одежду и меха на Вr5,4 тыс. конфисковали у могилевчанки за нелегальные продажи в интернете

29 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Одежду и меховые изделия на Вr5,4 тыс. конфисковали у могилевчанки за нелегальную деятельность, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Такое решение принято экономическим судом Могилевской области в связи с тем, что девушка 1996 года рождения занималась незаконной предпринимательской деятельностью. Товары она продавала через интернет.

Проверку проводили сотрудники инспекции МНС по Могилевской области совместно с правоохранительными органами.

Постановлением суда могилевчанка оштрафована, одежда и меховые изделия конфискованы.-0-