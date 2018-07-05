Главбуха одного из коммунальных предприятий Могилевской области будут судить за взятку

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению 44-летнего главного бухгалтера одного из районных коммунальных предприятий в получении взятки. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что обвиняемая с января 2015 года по апрель 2016-го в качестве взятки приняла от руководителя коммерческой структуры Климовичей 575 л дизельного топлива общей стоимостью Br710 для заправки личного автомобиля. Предмет преступной договоренности - перечисление коммунальным предприятием во внеочередном прядке денежных средств на погашение кредиторской задолженности по ранее заключенным с частной компанией сделкам.

После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности главного бухгалтера, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления и согласился с уголовно-правовой квалификацией действий должностного лица.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.

С учетом обстоятельств преступления, данных о личности обвиняемой прокурор оставил без изменения ранее избранную к ней меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-