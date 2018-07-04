Заместитель председателя Браславского райисполкома задержан за взятку

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК задержали заместителя председателя Браславского райисполкома. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

С апреля 2016 года по январь 2018-го он получил от гражданина взятку в сумме 6,3 тыс. евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Ранее сообщалось, что за коррупцию задержан председатель Браславского райисполкома.

В МВД рассказали, что с апреля 2016 года по май 2018-го глава района систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сумма незаконного обогащения составила не менее 27,9 тыс. евро. Мужчина действовал при пособничестве своей жены - начальника отдела экономики Браславского райисполкома, которая также задержана. Кроме этого, оперативники располагают данными, что задержанный в течение последних двух лет незаконно истребовал и получил часть выплаченных премий работникам исполкома, превышал свои служебные полномочия при проведении закупок товарно-материальных ценностей.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности указанных должностных лиц, продолжаются.-0-