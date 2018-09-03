Годовалый ребенок выжил после падения с 7-го этажа в Могилеве

3 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве вечером 2 сентября с седьмого этажа многоквартирного жилого дома по ул. Фатина выпал годовалый ребенок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По предварительным данным, около 17 часов 15 минут мать с малышом вернулась с прогулки, умыла его и положила на диван в зале. После женщина отлучилась на кухню, а когда вернулась, сына не обнаружила, только окно было открыто. Очевидцем ЧП стала соседка, вызвавшая скорую помощь.

Ребенок остался жив, но получил многочисленные травмы, ушибы и ссадины. Мальчик доставлен в реанимационное отделение детской областной больницы.-0-

Фото УСК по Могилевской области