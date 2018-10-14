14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин украл мопса, чтобы сделать приятное жене, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В конце сентября в Железнодорожный РОВД обратилась гомельчанка. Женщина сообщила, что неизвестный похитил ее собаку. Она оставила питомца на привязи возле магазина по ул. Свиридова. Когда хозяйка вышла из торгового заведения, мопса уже не было.

Сотрудники милиции установили приметы подозреваемого в совершении кражи, стали проводить разыскные мероприятия. Информация также была передана сотрудникам патрульно-постовой службы.

Утром 13 октября возле магазина патрульные заметили группу мужчин. Один из них походил по приметам на подозреваемого в краже собаки. После вопроса милиционеров о краже, гомельчанин 1969 года рождения сразу же сознался в том, что похитил животное. Выяснилось, что он ошибочно принял мопса за французского бульдога - именно эту породу собак любит его жена. Но сюрприз не удался: супруга была не очень довольна появлению мопса и приказала вернуть собаку.

Мопс вернулся к хозяйке, а гомельчанин задержан. По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело.-0-