Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза более 560 старинных монет

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного перемещения более 560 монет и около 30 изделий, в том числе из драгметаллов, относящихся к категории культурных ценностей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
53-летняя гражданка России, следовавшая из Украины через пункт пропуска "Новая Гута" на автомобиле Lexus LX570, выбрала зеленый коридор, чем подтвердила отсутствие у нее товаров, подлежащих декларированию. В салоне и багажнике ее легкового автомобиля таможенники обнаружили старинные металлические изделия: монеты, женские украшения, небольшие иконы, внешний вид которых свидетельствовал об их возможной ценности.
Эксперт Таможенной лаборатории отнес эти предметы к категории культурных ценностей. Изделия, изготовленные из сплава золота и серебра, меди и железа, относятся к экземплярам Черняховской культуры III-IV века н.э., а монеты (чешуйки) из сплава серебра отчеканены в России в XVI-XVIII веках.
По факту нарушения таможенного законодательства суд Центрального района Гомеля вынес постановление о привлечении к административной ответственности гражданки России по ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.-0-
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