28 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники задержали нелегальную партию саженцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Транспортное средство с саженцами следовало под управлением гражданина Латвии с территории Евросоюза. В пункте таможенного оформления при досмотре груза сотрудники таможни обнаружили товар, сокрытый в центральной части грузового отсека. Доступ к нему был невозможен без разгрузки автопоезда и частичной сортировки груза. "В результате пересчета установлено, что обнаруженная партия не указана в сопроводительных документах и перемещается незаконно. Таким образом субъект хозяйствования пытался уклониться от уплаты таможенных платежей в полном размере", - отметили в таможне.

Более 200 саженцев растений изъяты как предмет административного правонарушения. Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси.-0-