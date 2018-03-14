14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь охотничьи патроны, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"12 марта в пункте пропуска "Александровка" при оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Mitsubishi украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили пять патронов калибра 12 мм к гладкоствольному охотничьему ружью", - проинформировали в комитете.
Водителем транспортного средства и владельцем боеприпасов оказался 31-летний гражданин Украины. Житель Звенигородского района пояснил, что в августе прошлого года был на охоте и забыл выложить их из машины.
В отношении гражданина начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или госграницу Беларуси огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств) Уголовного кодекса Республики Беларусь.-0-
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