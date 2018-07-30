Гражданина Израиля за вывоз девушек для занятия проституцией будут судить в Беларуси

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА /. Гражданина Израиля за вывоз девушек, в том числе белорусок, для занятия проституцией будут судить в Беларуси. Об этом рассказал журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Геннадий Казакевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Установлено пять белорусок, которых вывезли для занятия проституцией. Также установлены гражданки России и Украины", - отметил Геннадий Казакевич. Представитель МВД рассказал, что всего задержано семь человек из преступной организации, изъято около $30 тыс. наличных денег - это часть дохода от занятий проституцией девушками на территории Израиля. При этом один человек задержан на территории Беларуси и шесть - на территории Израиля.

"Девушки находятся на территории Израиля, им обеспечены защита и иммунитет, то есть их жизни и здоровью ничего не угрожает, и по возвращении на родину мы обеспечим им надлежащие условия, окажем любую помощь по социализации, лечению, если это потребуется", - добавил Геннадий Казакевич.

Представитель МВД рассказал, что подозреваемый арестован, у этого гражданина на территории Беларуси есть недвижимость, она арестована. Злоумышленник и его жена занимались здесь бизнесом, гражданин Израиля имел вид на жительство.

"Работу в данном направлении мы продолжаем, - добавил Геннадий Казакевич. - Всего за год у нас пресечена деятельность четырех групп по вывозу наших гражданок в Турцию, Грецию, Израиль и Россию".-0-