Гражданину Болгарии, сбившему насмерть женщину в Могилеве, грозит 5 лет тюрьмы

14 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Прокуратурой Могилевской области направлено в суд Ленинского района Могилева для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению гражданина Болгарии 1997 года рождения в совершении преступления по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Могилевской области Александр Лазовский.

Расследованием установлено, что мужчина 12 ноября 2017 года в 19 часов 35 минут на автомобиле Volkswagen Tiguan двигался по ул.Якубовского, проявил невнимательность и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину 1983 года рождения, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась.

В материалах дела есть две расписки. В одной указано, что родственники обвиняемого оказали дочери погибшей женщины единовременную материальную помощь, в другой, что девочке будет оказываться определенная материальная помощь ежемесячно вплоть до ее совершеннолетия.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Уголовным законодательством за совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения", - проинформировал Александр Лазовский.-0-