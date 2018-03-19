Гродненские таможенники предотвратили очередной незаконный ввоз цветов в ЕАЭС

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередную попытку незаконно ввезти цветы на территорию ЕАЭС предотвратили гродненские таможенники, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В ГТК рассказали, что сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли очередную попытку незаконно ввезти на территорию ЕАЭС цветочную продукцию. "При проведении таможенного контроля в отношении транспортного средства "Вольво", следовавшего из Нидерландов с партией свежесрезанных роз, было установлено, что в грузовом отсеке перемещается цветочная продукция, не заявленная в документах. Общее количество незадекларированных роз составило почти 27 тыс. единиц", - пояснили в ведомстве.

Всего с начала года в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни как на литовском, так и на польском направлениях пресечено 30 фактов перемещения цветочной продукции по документам, содержащим недостоверные сведения о количестве либо стоимости перемещаемых цветов. Общее количество незаконно перемещаемых цветов, преимущественно роз, составило более 95 тыс. единиц стоимостью почти Br70 тыс.

В отношении субъектов хозяйствования, намеревавшихся сэкономить на таможенных платежах, начаты административные процессы в соответствии со ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 30% от общей стоимости предмета административного правонарушения.-0-