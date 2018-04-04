Гродненские таможенники с начала года задержали около 20 грузовиков с перебитыми VIN-номерами

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гродненской региональной таможни с начала года предотвратили около 20 попыток ввоза на территорию ЕАЭС грузовых транспортных средств с видоизмененными VIN-номерами, сообщили БЕЛТА в таможне.

"В пункте пропуска "Брузги" был задержан грузовой автомобиль MAN с российскими регистрационными номерами, через пункт пропуска "Привалка" следовал DAF на кыргызстанских номерах. В пункте пропуска "Бенякони" перебиты номера были не только у седельного тягача, но и у полуприцепа. Транспортные средства ввозились под видом автомобилей, уже стоящих на регистрационном учете в странах - участницах ЕАЭС", - рассказали в таможне. Нарушители таким образом пытались уклониться от уплаты таможенных платежей.

По выявленным таможенниками фактам экспертами территориальных подразделений управления Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области дано заключение, что заводские идентификационные номера автомобилей изменены. Они были вварены после удаления первичной панели, также злоумышленниками использовался способ нанесения элементов вторичной маркировки на оригинальный номер.

Автомобили общей стоимостью около Br1 млн изъяты. По ряду фактов дела уже направлены в суд, может быть принято решение о конфискации транспортных средств.-0-