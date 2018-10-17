Группу лжериелторов задержали в Барановичах

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД пресекли деятельность группы лжериелторов, сообщил БЕЛТА начальник управления Александр Лаврукович.

В преступную группу входили местные жители 1976, 1977 и 1980 годов рождения. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество, кражу и заведомо ложный донос. Главарь группировки, также имеющий судимость за мошенничество, в целях конспирации и придания сделкам видимость законных зарегистрировал в райцентре агентство недвижимости.

Мошенники действовали на протяжении нескольких лет. Под предлогом оказания помощи гражданам (как правило, с низким социальным статусом) в погашении задолженности за коммунальные услуги они выступали посредниками при продаже жилья потерпевших и приобретении для них более дешевых квартир с доплатой. При этом собственникам сообщались заведомо ложные сведения о стоимости их недвижимого имущества значительно меньшей рыночной. После сделки преступная троица разницу присваивала.

Установлена причастность злоумышленников к совершению семи фактов мошенничества, совершенных аналогичным способом. В результате противоправной деятельности гражданам причинен материальный ущерб на общую сумму более Br200 тыс.

Мужчины задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч.4 с.209 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.-0-