20 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Хулиган напал на девушку в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек 1995 года рождения заприметил на перроне железнодорожного вокзала в Гродно девушку, которая провожала подружку. Дождавшись, пока она останется одна, парень решил познакомиться.

"Несмотря на то, что девушка просила оставить ее в покое, ловелас, который позже представится милиционерам актером, продолжил вести себя неподобающим образом. Он посыпал голову девушки пеплом от дымящейся сигареты, потом полил ее водой и дал пощечину", - рассказали в пресс-службе УВД. Хулигана задержали прямо на месте "спектакля".

В отношении него возбуждено уголовное дело. Как оказалось, молодой человек нигде не трудоустроен, в момент совершения своих действий был трезв.-0-