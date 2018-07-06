Автомобиль сбил 5-летнюю девочку во дворе в Мозыре

6 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пятилетняя девочка пострадала в результате наезда авто в одном из дворов Мозыря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла вечером 5 июля. 45-летняя женщина-водитель "Мицубиси Аутлендер" ехала по дворовой территории улицы В.Хоружей. В районе дома №16 она наехала на 5-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть.
"С полученными повреждениями ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской городской больницы", - уточнила инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.-0-
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