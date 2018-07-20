Из сейфа барановичского магазина похитили более Br3 тыс.

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах из сейфа спортивного магазина неизвестные похитили более Br3 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел в центре города в ночь с 15 на 16 июля. Неизвестный проник в торговый объект и украл из сейфа хранящуюся в нем наличность. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража).

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника. Назначены экспертные исследования.

Местные СМИ сообщают, что магазин не был оборудован охранной сигнализацией.-0-