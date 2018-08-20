К аварии с гибелью иностранцев под Слонимом привел неправильный выбор скорости

20 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. К аварии с гибелью двух иностранцев под Слонимом привел неправильный выбор скорости на заснеженной дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Авария произошла 17 января 2018 года на дороге Барановичи-Волковыск-Гродно в Слонимском районе. Автомобиль Hyundai Solaris занесло, легковушка столкнулась с двигавшимся навстречу грузовым Volvo. От полученных травм скончались два пассажира легкового авто - граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Кыргызской Республики.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В его рамках проводились следственные действия, направленные на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, к материалам приобщены заключения автотехнических, транспортно-трасологической, судебно-психиатрической и судебно-медицинских экспертиз.

Следствие пришло к выводу, что нарушение требований Правил дорожного движения водителем легкового автомобиля состоит в причинной связи с дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями. 36-летний мужчина неправильно выбрал скорость в условиях заснеженной проезжей части.

Водителю легкового автомобиля предъявлено обвинение по ч.3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-