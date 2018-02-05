Кабель на Br50 тыс. пытались провезти из Франции без уплаты таможенных платежей

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Кабель на сумму Br50 тыс. пытались провезти через границу без уплаты таможенных платежей. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Нарушение было выявлено сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска "Берестовица". Пять катушек измерительного кабеля перемещалось через таможенную границу ЕАЭС без необходимых товаросопроводительных документов.

"Груз следовал из Франции на территорию России. Согласно сведениям, представленным водителем, в транспортном средстве находилось оборудование по переработке сырья для химической промышленности", - сообщили в Гродненской региональной таможне. Однако по результатам таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса в грузовом полуприцепе выявлено наличие товара, не заявленного в документах. Досмотр подтвердил данные сканограммы: 5 тыс. м измерительного кабеля общей стоимостью около Br50 тыс. следовали без таможенного декларирования.

По факту правонарушения, повлекшего неуплату таможенных платежей на сумму около Br20 тыс, Гродненская региональная таможня начала административный процесс.-0-